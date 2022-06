18 Mei 2022 | 20:00 WIB

IHSG Longsor, Apa Bener Tersangkut May Effect?

Kejadian Sell in May and Go Away mengacu pada strategi melikuidasi posisi saham di bulan Mei. Misalnya, Anda tinggal pergi berlibur selama musim panas, lalu masuk kembali ke pasar saham pada November. Namun, apa itu sebenarnya Sell in May and Go Away? Bagaimana cara kerja dan seberapa pentingnya?