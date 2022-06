29 Juni 2022 | 18:16 WIB

Menuju Ukraina, Jokowi dan Ibu Dikawal Ketat

Presiden Joko Widodo membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina, dalam kunjungannya misi perdamaian ke Kiev, Ukraina. Tampak bantuan kemanusiaan itu dikemas dalam kotak-kotak putih bertuliskan "Indonesia Humanitarian Aid to the people of Ukraine".