14 Juli 2022 | 18:11 WIB

Inflasi AS 9,1 persen, The Fed Diprediksi Naikkan Suku Bunga

Inflasi AS per Juni 2022 catatkan angka tertinggi sebesar 9,1 persen. Angka ini diperkirakan akan memicu pertumbuhan ekonomi AS ke arah negatif dan berpotensi masuk ke jurang resesi. Apa yang akan dilakukan The Fed?