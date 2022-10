17 Oktober 2022 | 20:00 WIB

Buntu, Pertemuan Menteri Keuangan G20 Tak Hasilkan Kesepakatan

The 4th Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting jelang G20 tak menghasilkan kesepakatan, pertemuan ini diwarnai ketegangan akibat pembahasan isu perang Ukraina vs Rusia. Simak Selengkapnya.